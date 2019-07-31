الشيخ القطان: نحيي الجيش على تضحياته بسبيل حفظ امن وامان واستقرار لبنان

شدد رئيس جمعية "قولنا والعمل" ​الشيخ أحمد القطان​ خلال لقائه رئيس ​الحزب السوري القومي الاجتماعي​ ​فارس سعد​ على "الثوابت المشتركة التي تجمعنا مع الحزب وفي مقدمتها تبني المعادلة الماسية التي تحفظ ​لبنان​ قويا عزيزا مستقلا ومواجها لكافة التحديات التي تواجه لبنان، ان كان من العدو الاسرائلي او التكفيري اللذان نعتبرهما وجهان لعملة واحدة"، مشيراً إلى "اننا نحيي قائد ​الجيش اللبناني​ والضباط والرتباء والافراد في عيدهم الرابع والسبعين على تضحياتهم الجسيمة في سبيل حفظ امن وامان واستقرار لبنان وتوطيد اواصر الوحدة في ما بين كافة ​الشعب اللبناني​".

واعتبر أن "الجيش اللبناني صمام امان للبنان واللبنانيين مجددا دعمه المطلق للجيش الذي يتعاون مع ​المقاومة​ بغطاء من معظم الشعب اللبناني الحر والشريف ليبقى لبنان قويا ومواجها لكافة التحديات التي تعترضه" ورأى أن "قرار وزير العمل جائرا بحق الاخوة ​اللاجئين الفلسطينيين​ اللذين يجب ان نتعامل معهم باخوة وانسانية ولهم الحق بالعمل والعيش بكرامة في لبنان الى حين عودتهم الى بلادهم بعد تحريرها من ​العدو الاسرائيلي​ الغاصب".