الشيخ القطان: نحيي الجيش على تضحياته بسبيل حفظ امن وامان واستقرار لبنان

شدد رئيس جمعية "قولنا والعمل" الشيخ أحمد القطان خلال لقائه رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي فارس سعد على "الثوابت المشتركة التي تجمعنا مع الحزب وفي مقدمتها تبني المعادلة الماسية التي تحفظ لبنان قويا عزيزا مستقلا ومواجها لكافة التحديات التي تواجه لبنان، ان كان من العدو الاسرائلي او التكفيري اللذان نعتبرهما وجهان لعملة واحدة"، مشيراً إلى "اننا نحيي قائد الجيش اللبناني والضباط والرتباء والافراد في عيدهم الرابع والسبعين على تضحياتهم الجسيمة في سبيل حفظ امن وامان واستقرار لبنان وتوطيد اواصر الوحدة في ما بين كافة الشعب اللبناني".
واعتبر أن "الجيش اللبناني صمام امان للبنان واللبنانيين مجددا دعمه المطلق للجيش الذي يتعاون مع المقاومة بغطاء من معظم الشعب اللبناني الحر والشريف ليبقى لبنان قويا ومواجها لكافة التحديات التي تعترضه" ورأى أن "قرار وزير العمل جائرا بحق الاخوة اللاجئين الفلسطينيين اللذين يجب ان نتعامل معهم باخوة وانسانية ولهم الحق بالعمل والعيش بكرامة في لبنان الى حين عودتهم الى بلادهم بعد تحريرها من العدو الاسرائيلي الغاصب".
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