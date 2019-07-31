أبو فاعور: قيمة الصادرات ارتفعت بنسبة 4 في المئة عن العام 2018

لفت وزير ​الصناعة​ ​وائل أبو فاعور​ خلال اطلاق الحملة الوطنية لدعم الصناعة ال​لبنان​ية بعنوان "بالوطني بدعم وطني" إلى أن "وفق ​تقرير​ "ماكينزي" هناك 195 ألف لبناني يعتاشون من الصناعة وقد بيّن أنّ نمو الصناعة 1 في المئة يؤمن ألف وظيفة جديدة"، مشيراً إلى أن "هذه الحملة تهدف إلى توعية المستهلك اللبناني على توفر وجودة وتنافسية الصناعة اللبنانية".

وأشار إلى أن "هذه الحملة تهدف إلى تحفيز المستهلك اللبناني على دعم الصناعة عبر إعطائها الاولوية لان أي قرش ينفق في الشراء من النصاعة اللبنانية هو بمثابة استثمار يعزز الصناعة ويوفر فرص العمل"، لافتاً إلى أنه "ارتفعت في النصف الأوّل من العام 2019 قيمة ​الصادرات​ 660 مليون ​دولار​ في زيادة 4 في المئة عن العام 2018 وبلغ عدد التراخيص الصناعية 286 ترخيصاً ما يؤشر إلى الديناميكية ​الجديدة​ التي أطلقت في هذا القطاع"، مضيفاً "اشكر كل وزراء الصناعة السابقين الذين عملوا على دعم وتطوير القطاع الصناعي في لبنان".