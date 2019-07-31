لفت وزير الصناعة وائل أبو فاعور خلال اطلاق الحملة الوطنية لدعم الصناعة اللبنانية بعنوان "بالوطني بدعم وطني" إلى أن "وفق تقرير "ماكينزي" هناك 195 ألف لبناني يعتاشون من الصناعة وقد بيّن أنّ نمو الصناعة 1 في المئة يؤمن ألف وظيفة جديدة"، مشيراً إلى أن "هذه الحملة تهدف إلى توعية المستهلك اللبناني على توفر وجودة وتنافسية الصناعة اللبنانية".
وأشار إلى أن "هذه الحملة تهدف إلى تحفيز المستهلك اللبناني على دعم الصناعة عبر إعطائها الاولوية لان أي قرش ينفق في الشراء من النصاعة اللبنانية هو بمثابة استثمار يعزز الصناعة ويوفر فرص العمل"، لافتاً إلى أنه "ارتفعت في النصف الأوّل من العام 2019 قيمة الصادرات 660 مليون دولار في زيادة 4 في المئة عن العام 2018 وبلغ عدد التراخيص الصناعية 286 ترخيصاً ما يؤشر إلى الديناميكية الجديدة التي أطلقت في هذا القطاع"، مضيفاً "اشكر كل وزراء الصناعة السابقين الذين عملوا على دعم وتطوير القطاع الصناعي في لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر أبو فاعور: قيمة الصادرات ارتفعت بنسبة 4 في المئة عن العام 2018 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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