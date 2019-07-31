الحريري التقى اللواء ابراهيم وعرض معه الأوضاع العامة

التقى رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ المدير العام للامن العام ​اللواء عباس ابراهيم​ وعرض معه مجمل الاوضاع العامة. كما ترأس الحريري اجتماعا للمجلس الاعلى للخصخصة، واستقبل وزير ​الصحة​ ​جميل جبق​. وأكد جبق أن "البحث تناول اوضاع ​المستشفيات الحكومية​ لا سيما موضوع تعيين مجالس الادارة فيها".

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