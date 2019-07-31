الخليل: المؤسسة العسكرية ضمانة كبرى للوحدة الوطنية

هنأ أمين عام كتلة التنمية والتحرير النائب ​أنور الخليل​ ال​لبنان​يين ومؤسسة ​الجيش اللبناني​ لمناسبة ​عيد الجيش اللبناني​. ولفت الخليل الى ان "لبنان دفع غالياً ثمن الفشل في بناء المؤسسات، ولا شك أننا نعيش أياما حاسمة للتوازنات داخله، وحاسمة ايضا بالنسبة لموقعه في المرحلة المقبلة وثقة ​العالم​ به ورغم ذلك تبقى المؤسسة العسكرية ضمانة كبرى للوحدة الوطنية الحقيقية".

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