الأناضول: تركيا أرسلت معدات عسكرية إلى الحدود مع سوريا

أفادت وكالة "الأناضول" التركية، بأن "​أنقرة​ أرسلت معدات عسكرية إلى ولاية شانلي أورفا الجنوبية الواقعة بالقرب من الحدود مع ​سوريا​"، مشيرةً إلى أن "القافلة العسكرية التي تضم 12 ​سيارة​ مدرعة وتحمل وحدات من ​القوات​ الخاصة وحافلات وصلت إلى منطقة جيلان بينار الواقعة على الحدود مع سوريا".

وأشارت إلى أن "نقل ​القوات المسلحة​ يعد جزءا من زيادة التواجد العسكري التركي على طول الحدود مع سوريا".