الأناضول: تركيا أرسلت معدات عسكرية إلى الحدود مع سوريا

أفادت وكالة "الأناضول" التركية، بأن "أنقرة أرسلت معدات عسكرية إلى ولاية شانلي أورفا الجنوبية الواقعة بالقرب من الحدود مع سوريا"، مشيرةً إلى أن "القافلة العسكرية التي تضم 12 سيارة مدرعة وتحمل وحدات من القوات الخاصة وحافلات وصلت إلى منطقة جيلان بينار الواقعة على الحدود مع سوريا".
وأشارت إلى أن "نقل القوات المسلحة يعد جزءا من زيادة التواجد العسكري التركي على طول الحدود مع سوريا".
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