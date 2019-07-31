الأمن الروسي يحبط عملا إرهابيا لعناصر "داعش" في تتارستان

أعلن جهاز ​الأمن​ الروسي في بيان أن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بالاشتراك مع الداخلية الروسية أحبطتا عملا إرهابيا في إحدى المواقع الأساسية بجمهورية ​تتارستان​، موضحا أن "اثنين من مواطني ​روسيا​ الاتحادية من أنصار ​تنظيم داعش​ المحظور في روسيا تم القبض عليهما في مكان الجريمة المخطط لها".

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