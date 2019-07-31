واشنطن بوست: واشنطن بصدد تجديد إعفاء 5 برامج نووية إيرانية من العقوبات

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الاميركية عن "نية واشنطن تجديد إعفاء 5 برامج نووية إيرانية من العقوبات، وهو ما يتيح لروسيا والصين ودول أوروبية مواصلة التعاون بالمجال النووي السلمي مع إيران"، مشيرةً إلى أن "الرئيس الاميركي دونالد ترامب انحاز خلال اجتماع في مكتب البيت الأبيض الأسبوع الماضي إلى وزير الخزانة ستيفن منوتشين الذي يدافع عن تجديد الإعفاءات أمام اعتراضات وزير الخارجية مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي جون بولتون".
ولفتت إلى أن "وزير الخزانة منوتشين، قال لترامب إنه إذا لم تصدر إعفاءات من العقوبات بحلول الأول من آب كما يقتضي القانون، فستضطر الولايات المتحدة لفرض عقوبات على شركات روسية وصينية وأوروبية مشاركة في مشروعات داخل إيران، كانت قد أقيمت في إطار الاتفاق النووي المبرم عام 2015".
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