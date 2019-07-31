واشنطن بوست: واشنطن بصدد تجديد إعفاء 5 برامج نووية إيرانية من العقوبات

كشفت صحيفة "​واشنطن​ بوست" الاميركية عن "نية واشنطن تجديد إعفاء 5 برامج نووية ​إيران​ية من ال​عقوبات​، وهو ما يتيح ل​روسيا​ و​الصين​ ودول أوروبية مواصلة التعاون بالمجال النووي السلمي مع إيران"، مشيرةً إلى أن "الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ انحاز خلال اجتماع في مكتب ​البيت الأبيض​ الأسبوع الماضي إلى وزير الخزانة ​ستيفن منوتشين​ الذي يدافع عن تجديد الإعفاءات أمام اعتراضات وزير الخارجية ​مايك بومبيو​ ومستشار ​الأمن​ القومي ​جون بولتون​".

ولفتت إلى أن "وزير الخزانة منوتشين، قال لترامب إنه إذا لم تصدر إعفاءات من العقوبات بحلول الأول من آب كما يقتضي القانون، فستضطر ​الولايات المتحدة​ لفرض عقوبات على شركات روسية وصينية وأوروبية مشاركة في مشروعات داخل إيران، كانت قد أقيمت في إطار ​الاتفاق النووي​ المبرم عام 2015".