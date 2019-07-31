الوساطة الإفريقية بالسودان دانت قتل طلاب الأبيض: لمحاكمة المسؤولين

دانت الوساطة الإفريقية في ​السودان​ "قتل ​الطلاب​ في مدينة الأبيض"، داعية إلى "محاكمة المسؤولين عنها في أقرب الآجال"، مؤكدةً "إنها لا تقبل أي ذريعة لتأخير التوقيع على الإعلان الدستوري، خاصة وأن الخلافات بين الجهات ضاقت جدا".

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