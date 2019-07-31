جونسون: أولويتي استعادة الحكومة في إيرلندا الشمالية

أكد رئيس الوزراء البريطاني ​بوريس جونسون​ أن "الأولوية ستكون محاولة استعادة ​حكومة​ تقاسم السلطة في ​إيرلندا الشمالية​، التي تعد الساحة الرئيسية لمعركة "​بريكست​"، مشيراً إلى أنه "من الرائع أن أكون هنا في إيرلندا الشمالية، ومن الواضح أن السكان كانوا بلا حكومة، لمدة عامين وستة أشهر، لذا فإن تركيزي الرئيسي هو أن أبذل قصارى جهدي للمساعدة في النهوض والتقدم مرة أخرى".

ولفت إلى أنه "يتوقع خروج ​بريطانيا​ من ​الاتحاد الأوروبي​ بعد إجراء المحادثات".