مسؤول ايراني: بنكان إماراتيان مستعدان للتعامل المصرفي مع إيران

كشف رئيس مؤسسة الصرافين الإيرانيين شهاب قرباني، أن "بنكين إماراتيين أعربا عن استعدادهما لتنفيذ تعاملات مالية مع إيران، رغم العقوبات الأميركية المفروضة عليها"، مشيراً إلى ان "العلاقات المصرفية بين إيران والإمارات تشهد تطورا، لاسيما في مجال الحوالات المالية".
ولفت إلى أن "إيران تواصل تنفيذ تعاملات مصرفية عبر سلطنة عمان، لكنها تفضل البنوك الإماراتية رغم زيادة التكلفة كون العملة العمانية ليست معروفة في الأسواق الدولية"، مشيراً إلى أن "الإمارات تعد منذ سنوات طويلة جسر ربط للمنطقة، حيث يتم عن طريقها الكثير من الأعمال التجارية، ونقل الحوالات سواء الحكومية أو للقطاع الخاص مع دول من أمريكا الشمالية حتى شرق آسيا".
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