مسؤول ايراني: على المنظمات الدولية المستقلة ان تتخذ موقفا حيال جرائم السعودية باليمن

اكد امين مجلس صيانة ​الدستور​ في ​ايران​ احمد جنتي "ضرورة ان تتخذ المنظمات الدولية المستقلة موقفا حيال جرائم ​السعودية​ ب​اليمن​"، مشيراً إلى "جرائم السعودية في اليمن"، مضيفاً "الشعب اليمني المظلوم يتعرض اليوم للظلم والاجرام لذا يتوجب انهاء هذه الحرب على وجه السرعة وان تبت المنظمات الدولية المستقلة بجرائم السعودية في اليمن".

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