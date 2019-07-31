سلامة: الوضع المالي مستقر ونشر الموازنة عامل مهم في الانتظام المالي

أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في تصريح بعد لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون أن "الوضع المالي مستقر، وانه عرض لرئيس الجمهورية عددا من المبادرات التي ينوي مصرف لبنان القيام بها لتفعيل الاقتصاد اللبناني"، مشيرا الى أن "نشر موازنة العام 2019 عامل مهم في الانتظام المالي على مستوى البلاد".
من جهة أخرى، التقى الرئيس عون نقيب وسطاء التأمين في لبنان الياس حنا مع وفد من النقابة واطلع منهم على عمل وسطاء التأمين والمشاريع المستقبلية التي تعدها النقابة.
ووجه حنا الدعوة الى الرئيس عون لحضور اللقاء السنوي الذي تعقده النقابة في 12 كانون الاول المقبل والذي يجمع سنويا اكثر من 750 شخصا من اركان قطاع التأمين والهيئات الاقتصادية في لبنان، وشركات التأمين ووسطاء التأمين واعادة التأمين وشركات خدمات الادارة المتخصصة كطرف الثالث ( TPA) وعددا من الوزراء الذين لهم صلة مباشرة او غير مباشرة بالقطاع.
ونوه الرئيس عون بالدور الذي يلعبه وسطاء التأمين في لبنان، والقطاع التأميني بصورة عامة لافتا الى اهمية الرعاية الاجتماعية والصحية التي تقدم من خلال مؤسسات التأمين وضرورة تنظيم عملها وتفعيل متابعتها.
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