الرئيس عون طلب في رسالته الى بري تفسير المادة 95 من الدستور

أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن الرئيس ميشال عون، أكد في رسالته الى رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه "يقتضي تفسير المادة 95 من الدستور معطوفة على الفقرة "ي" من مقدمته، وفقاً لقواعد التفسير الدستوري، وذلك حفاظاً على ميثاقنا ووفاقنا الوطني وعيشنا المشترك، وهي مرتكزات كيانية لوجود لبنان وتسمو كل اعتبار"، مشيرا الى "أننا نحتفظ بحقنا وواجبنا الدستوريين من موقعنا ودورنا وقسمنا، باتخاذ التدبير الذي نراه متوافقاً والدستور في المسائل التي أثرنا في رسالتنا هذه، علّ تفسير مجلسكم الكريم يساهم في الإضاءة الوافية لنا ولأيّ سلطة دستورية معنية بالمسائل المذكورة".
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