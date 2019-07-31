بزي عن بري: رسالة عون حق له وهي تؤكد مسؤولية المجلس النيابي عن تفسير الدستور

نقل النائب ​علي بزي​ عن رئيس المجلس ​نبيه بري​ في لقاء الاربعاء النيابي استغرابه عدم انعقاد مجلس الوزراء بالرغم من الايجابيات التي تعاطى بها المجتمع الدولي المالي، واكد بري ان مقاومة الطائفية والمذهبية تكون باستعمال التسامح والحوار والفهم المشترك. ولفت الى ان المبادرات محكومة بتوافق الاطراف المعنية واننا احوج ما نكون لموكبة عمل ​المجلس النيابي​ في موضوع الموازنة، وفي موضوع ​النفط والغاز​ اكد بري ان لا جديد في حسم 5 بنود من اصل 6، وهو مصر على الصياغة التي عمل عليها بري، على امل ان يتم حسن الملف في القريب العاجل.

ولفت بزي الى ان بري لم يستلم رسالة ​الرئيس ميشال عون​، وهي حق للرئيس عون كي يرسل الرسالة، وعلى اساس الرسالة سيرى ان كانت تطابق المواد المعمول بها في المجلس النيابي. اضاف "لم نعرف اذا كانت الرسالة موجه الى بري بصفته رئيسا للمجلس النيابي او موجهة مباشرة الى المجلس النيابي عبر رئيسه".

واوضح انه "بعض اللغط الذي حصل عن الجهة المسؤولة عن تفسير ​الدستور​، فإن مجرد ارسال الرسالة يعني تأكيد مرجعية المجلس النيابي في موضوع تفسير الدستور".