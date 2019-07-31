نعيم قاسم: حادثة قبرشمون محليَّة لا بد من معالجتها بحجمها وحدودها

اشار نائب الأمين العام ل​حزب الله​ سماحة ​الشيخ نعيم قاسم​ الى ان حادثة ​قبرشمون​ لها أسبابها المباشرة ونتائجها المباشرة ويجب معالجتها على هذا الأساس. ليس صحيحاً أن تتحول إلى حادثة إقليمية عالمية، هي حادثة محليَّة لا بدَّ من معالجتها بحجمها وحدودها، ونحن اعتبرنا أنَّ البحث عن الحل بالتوافق بين الطرفين المعنيين هو طريقٌ جيّد، لأنَّ أي حل يأتي بناءً على الحوار والتوافق هو أفضل للجميع، لكن مع عدم الوصول إلى حل لا يجوز أن نبقى عند العقدة، بل يجب أن نحتكم إلى أمرٍ يساعدنا على الإنتقال إلى الحل، والقانون في مثل هذه الحالات هو الحل الطبيعي.

وخلال احتفال الشهادات الرسمية لمدارس المصطفى بيروت للعام الدراسي 2018-2019، اعتبر أنَّ ​مجلس الوزراء​ هو المعني باتخاذ القرار فيما يتعلَّق بالمجلس العدلي، لكن لا بدَّ من محلٍّ يكون فيه حسمٌ لخيار معيَّن بدل أن تبقى الأمور معلَّقة ويدفع الناس ثمن تعطيل مجلس الوزراء لحادثةٍ يمكن أن تجدَ لها حلاً وفق القوانين المعروفة، ووفق الأطر التي يجب أن نحتكم إليها عندما لا نتمكن من الوصول إلى توافق.

واشار الى انه طالعتنا وسائل الإعلام اليوم وبالأمس أنَّ العدو الإسرائيلي استدعى طفلاً عمره خمس سنوات، ليحقق معه ومع والده في قضايا تتعلَّق ب​المقاومة​، ما أبشع هذه الصورة التي يقدمها الإسرائيلي، ولو حصل مثل هذا الأمر في أي مكانٍ في العالم يمسُّ المستكبرين لأقاموا الدنيا وما أقعدوها وفرضوا عقوبات على ​الدولة​ التي تقوم بهذا الأمر، واعتبروا أنهم يناصرون حقوق الإنسان، لكن إسرائيل تحقق مع أطفال، وتسجن أطفالاً، وتقتل نساءً ورجالاً، وتعتدي على البشر والحجر، ذنبها مغفور لأنها جزء لا يتجزأ من مشروع الإستكبار العالمي. زلفت الى ان أميركا والغرب منحازون وداعمون لإسرائيل بإرهابها واحتلالها و وحشيتها، لكن فشلت أميركا في صياغة المنطقة كما تريد لأنه يوجد مقاومة، فشلت أمريكا بصياغة المنطقة بما يناسب إسرائيل لأنّ شعبنا قاوم ووقف، ليكن معلوماً إنَّ محور المقاومة يقظٌ ومستعدٌ للدفاع عن استقلال بلداننا مهما كانت التكلفة ومهما كانت الصعوبات. وهذا يدفعني للحديث عن الأمر الثاني، عن نصر تموز الذي أسس لمقاومة قوية رادعة تحدث التوازن مع العدو الإسرائيلي، والرَّدع للعدو من أن يتجرأ أن يخوض حرباً ساعة يشاء، هذا النصر في تموز أعطى الأمل لكل المنطقة بإمكانية التغيير وإمكانية النصر، وتعطيل قرارات أمريكا وإسرائيل.

وذكر ان نصر تموز كشف بأنَّ إسرائيل لم تعد قادرة على تحقيق أهدافها بالعدوان والحرب، وأنها اليوم في موقع متأخر عن الفترة التي كانت عليها قبل سنة 1982، وأنَّ إسرائيل التي كانت قاب قوسين أو أدنى من صياغة وصناعة حدودها، لم تعد قادرة على أن تحدد هذه الحدود بسبب مقاومة ​الشعب الفلسطيني​ والمجاهدين، وبسبب الشهداء والأبطال في لبنان والمنطقة الذين واجهوا هذا العدو الإسرائيلي.