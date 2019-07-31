بعد 43 ألف تغريدة.. ترامب: "تويتر" يحميني من هجمات الصحفيين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "تويتر" هو الذي يحميه من الهجمات الصحفية، معتبرا أن تغريداته على "تويتر" هي أسلوبه الوحيد للدفاع عن نفسه.
وأضاف "ترامب"، في مقابلة مع قناة "C-Span" الأمريكية، نقلتها "روسيا اليوم"، إذا أصبحت تغطية الأخبار التي تخصني محايدة فلا حاجة لي وقتها لكتابة تغريدات عبر "تويتر"، الذى اعتبره الشكل الوحيد "للدفاع الذاتي"، بخاصة أن كيفية صياغة الأخبار حوله في الصحافة باتت تشكل "أكبر خيبة أمل" بالنسبة له خلال عامين ونصف عام لرئاسته.
وتابع: "أصبحت أشعر بخيبة أمل إزاء هذا، كما أن هذا الهجوم يدهشني للغاية، وأنه مهما كان مدى انتصاري فإنها تغطيته صحفيا دائما تتم بشكل غير صحيح، ومن هنا ظهر مصطلح الأنباء المزيفة"، مشيرا إلى أنه لا يشعر بالأسف بشكل أو بآخر على أي من تغريداته الـ 43 ألفا التي نشرها في "تويتر".
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