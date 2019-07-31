شكرا لقرائتكم خبر عن "حماة الوطن" ينظم ملتقى لتدريب وتوظيف للشباب ضمن فعاليات "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدى، ملتقى تدريب وتأهيل وإتاحة فرص عمل للشباب، أمس الثلاثاء، بقاعة المركز العربى، استمرارًا لمشاركة أمانات القاهرة فى مبادرة رئيس الجمهورية لتوفير حياة كريمة للمواطن الأكثر احتياجًا.

وأكد أسامة عثمان أمين حزب حماة الوطن بالبساتين، أن الفعالية تأتى عملا بأهداف الحزب فى التوعية وتنمية المهارات والاهتمام بتمكين الشباب باكتسابهم المهارات الفنية المطلوبة لسوق العمل وخاصة المهن الحرفية، والتى كان وسيظل العامل المصرى له الريادة، حيث أقيمت الندوة طبقا للبروتوكول المبرم مع الأمانة العامة للحزب من خلال المهندس إبراهيم ندا أمين الصناعة والتجارة بأمانة القاهرة، ليتم تدريب شباب الحزب على أعمال الدهانات، وتخريج أول دفعة بعدد 70 متدربًا.

Advertisements

وأضاف أسامة عثمان، أنه سيتم تشغيل دفعة الخريجين بالكامل وتسليمهم عقود التشغيل؛ وسوف يتم لاحقا وبالاتفاق مع المهندس إبراهيم ندا أمين الصناعة والتجارة بأمانة القاهرة على تمكين الشباب؛ وسوف يتم لاحقا الإعلان عن بروتوكلات جديدة لمهن حرفية مختلفة وذلك لصالح شباب مصر.

جدير بالذكر أنه قد نظم حفل التكريم لأول دفعة من فنيين قسم الدهانات والديكورات، بحضور الفريق جلال الهريدى - رئيس حزب حماة الوطن وقادة وكوادر الحزب، بمشاركة اللواء فاروق مجاهد، مساعد رئيس حزب حماة الوطن وأمين عام القاهرة، واللواء حسن العنانى - أمين عام المراسم بأمانة القاهرة، وأيمن أبوكراع - أمين عام شرق مدينة نصر، وأسامة عثمان أمين الحزب بالبساتين، وخالد السباعى أمين التدريب والتثقيف بأمانة القاهرة، والمهندس إبراهيم ندى أمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأمانة القاهرة.