شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس صناعة النواب: "مؤتمر الشباب" سيحقق أهدافه.. و"السيسى" واضح وصريح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على حديثه الواضح والصريح أمام المؤتمر الوطنى السابع للشباب المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة وتأكيده أن الدولة تدرس العديد من التوصيات، وكل ما زادت قدرة الدولة على التنبؤ بالأحداث وتأثيرها تزداد وترتقى ولا يكون لأى أزمة تأثير كبير على الدولة وأنها اتخذت العديد من الإجراءات فى الأشهر الماضية فى مشكلة الوقود، لاسيما وأن عدد السيارات التى تسير يوميا فى القاهرة أكثر من 10 ملايين سيارة ولابد من توفير الوقود بمحطات البنزين.

وقال عامر، فى بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن الرئيس السيسى كان واضحاً وصريحاً للغايه خلال كلمته أمام جلسة نموذج محاكاة الدولة المصرية عندما أكد أن لجنة الأزمات بالدولة تتعامل مع أى أزمة وحلها وذلك بقوله "ولو الدولة مش واخده بالها يبقى ده خلل جسيم.. على سبيل المثال تكلمنا على خطة الدولة لرفع معدلات الاستفادة من المياه المتواجدة فى مصر.. تم عمل خطة خلال السنتين الماضية تضمنت محطات المعالجة وإعادة استخدامها لزيادة حجم الاستفادة منها ومعالجتها معالجة ثلاثية متطورة، وأن الأرقام التى خصصت للمشروعات الطوارئ كبيرة".

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وأعرب النائب محمد فرج عامر عن ثقته الكاملة فى نجاح هذا المؤتمر وكونه سيحقق جميع أهدافه لصالح الشباب المصرى ولمصر كلها لاسيما وأن الرئيس السيسى أكد أن أى توصية يتم طرحها لابد من أن تتحول إلى سياسات لتنفيذها وضرب مثال عندما قال: من الممكن تخصيص 10% من الأراضى لصالح المناطق الصناعية، ولكن لابد من وضع التوصية بحيث تجيب عن التساؤل يا ترى هل طرح الأراضى الصناعية للناس كفاية؟ هذا الكلام كان فى الفترة القديمة ولكن اليوم نتحدث على توصية فى مؤتمر الشباب الماضى مصانع للصناعات المتوسطة عشان ننفذ مثل هذه التوصية تم تنفيذ 5400 مصنع سيكلف الدولة 10 مليارات جنيه غير ثمن الأرض ومرافقها اصافة الى تأكيد الرئيس أن مؤتمرات الشباب عندما تقام بسبب وضع أسس مبنية على المنطق والعلم والمهنية، بناء حقيقى ليس به أى مزايدات، فى كل القضايا تخص الدولة وان الرأى الرأى العام أمر شديد الأهمية وده يخلى التأخير لمدة 40 عاما الدولة لم تقدر على عمل إصلاح اقتصادى حقيقى تحسبا لرد الفعل.