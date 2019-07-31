شكرا لقرائتكم خبر عن قائد طائرة أبوجا يهبط بسلام بمطار القاهرة بعد تعرض الطائرة لعطل فنى بالجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مطار القاهرة الدولى، بعد ظهر اليوم الأربعاء، هبوط اضطرارى لطائرة مصر للطيران المتجهة إلى أبوجا، بسبب تعرضها لعطل فنى مفاجئ فى الجو، بعد إقلاعها من المطار.

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صرحت مصادر ملاحية بالمطار، تلقى برج المراقبة إشارة من قائد طائرة مصر للطيران المتجهة إلى أبوجا عاصمة نيجيريا، يطلب السماح له بالعودة للمطار للهبوط اضطراريا بعد حدوث عطل فنى فى مجموعة العجل، على الفور اتخذت سلطات المطار إجراءات الطوارئ، حيث تم تخصيص ممر الطوارئ لهبوط الطائرة وإبلاغ سيارات الإطفاء والإسعاف والحجر الصحى لمواجهة أية احتمالات عند هبوط الطائرة.

ونجح قائد الطائرة فى الهبوط بها، حيث تم نزول الركاب بسلام، وتم استدعاء مهندسى الصيانة الفنية لإصلاح العطل.