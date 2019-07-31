شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحيم على : التاريخ سيسجل بحروف من نور قدرة الرئيس في الإنتصار علي الارهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عبد الرحيم على عضو مجلس النواب ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام المؤتمر الوطنى السابع للشباب المنعقد بالعاصمة الادارية الجديدة بتأكيده أن الإجراءات الاقتصادية، التى اتخذتها الحكومة المصرية في السنوات الماضية كانت فى ظل ظروف غير طبيعية، حيث شهدت مصر ثورتين في ثلاثة أعوام فقط، يعد بمثابة رسائل واضحة وحاسمة من عاصمة المستقبل لجميع المصريين بمختلف اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والحزبية والشعبية لمعرفة الظروف التى مرت بها مصر ومن أجل الحفاظ عليها ومواجهة من يريدون إلحاق السوء بها بعد نجاح الرئيس فى تثبيت اركان الدولة المصرية وبناء جميع مؤسساتها.

ووجه " على " فى بيان صحفي اليوم الأربعاء، التحية والتقدير للرئيس السيسى على الكلمات التى قال فيها نصاً :" إحنا بدأنا الحل في ظل ظروف صعبة جدًا مرت على مصر، كانت هناك تحديات على كل الأصعدة وأنه بعد 5 سنوات من هذه التحديات أصبحت مصر بفضل الله، وبفضل شعب مصر العظيم وتضحياته في وضع تاني خالص" .

وشدد عبد الرحيم، علي ضرورة أن يعى كل مواطن مصري كل حرف وليس كلمة، جاءت فى كلمات الرئيس السيسى التى تؤكد للعالم كله أن الله سبحانه تعالى وقف مع قائدها وشعبها للخروج من النفق المظلم ومواجهة جميع قوى الشر والظلام والارهاب الذين كانوا يريدون إسقاط الدولة المصرية من الخونة لاسيما جماعة الاخوان الارهابية وجميع التنظيمات والجماعات والتيارات الارهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة.

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وأضاف عبد الرحيم، أن التاريخ سوف يُسجل بحروف من نور قدرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بإلتفاف شعبه حوله لثقته فى سياساته وصدقه وحبه وعشقه لمصر وشعبها، التغلب وتحقيق الانتصار فى مواجهة الارهاب والإرهابية وجميع الأنظمة التى تمول وتشجع وتسلح وتأوى الارهاب والإرهابين على أراضيها.

وتابع عبد الرحيم على، أنه سيأتى اليوم وقريبا جدا ليتعرف العالم كله على أعداء مصر وخططتهم الشيطانية التى كانت لا تريد إلا البدء بإسقاط الدولة المصرية لإسقاط المنطقة كله وتحويلها الى إمارة لقوى الارهاب والشر للسيطرة على مقدرات وثروات المنطقة، مؤكدا أن قوى الإرهاب والشر والظلام وبمساندة الأنظمة الإرهابية كانوا على علم وإدراك كاملين أن البدء بمصر سيعنى إسقاط المنطقة بأسرها والسيطرة عليها وتناسوا أن مصر لديها مشروع 100 مليون شهيد بقيادة البطل والزعيم الرئيس عبد الفتاح السيسى وصقور وبواسل القوات المسلحة والشرطة أقسموا أمام الله بحماية مصر وشعبها.