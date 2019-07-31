شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثانية.. "عمرو دراج" يتبرأ من الإخوان: لا تربطنى بالتنظيم أى علاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبرأ عمرو دارج من تنظيم الإخوان الإرهابى وذلك للمرة الثانية، كاشفا أن الأوضاع داخل الجماعة الإرهابية مرتبكة ومليئة بالمشكلات والأزمات.

وأشار "دارج" خلال تصريحات لموقع إخوانى يبث من لندن، إلى أنه لا تربطه أي علاقة تنظيمية بالإخوان منذ سنوات مضت، يأتى ذلك فى الوقت الذى يترأس فيه "دارج" مركزا بحثيا يحرض من خلاله ضد الدولة المصرية ويجمل فيه صورة التنظيم الإرهابى.

وكان عمرو دراج أعلن فى ديسمبر 2016، اعتزاله وانشقاقه عن جماعة الإخوان الإرهابية، إلا أنه يقول: "فكرة الإخوان موجودة بداخلي، وأنا موجود بداخلها، لكن من ناحية التنظيم هذا شيء آخر"، وهذا يعنى أنه مازال مؤمنا بالفكر الإخوانى وداعما له، وأن إعلان انشقاقه عن الجماعة ما هى إلا مراوغة جديدة من قيادات التنظيم.