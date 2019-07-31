"إسكان البرلمان": أتوقع إقرار البرلمان قانون الإعلانات بدور الانعقاد الأخير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، من أولويات القوانين المتوقع إقراراها خلال دور الانعقاد الأخير لمجلس النواب.
وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع القانون يهدف ضبط منظومة الإعلانات على الطرق العامة،والقضاء على العشوائية المنتشرة فى الإعلانات، وذلك للحفاظ على النسق الحضارى، وذلك من خلال إنشاء كيان موحد يشرف على المنظومة بشكل عام لتنظيم العمل فى هذا الإطار.
وأشار المغازى، إلى أن القانون يهدف أيضا لإعادة هيكلة المنظومة، وذلك من خلال وضع آليات محددة، واشتراطات صارمة، وتشديد الرقابة على التنفيذ على أرض الواقع، للقضاء على العشوائية والخلل القائم، مشددا على ضرورة أن يكون هناك كيان موحد للأشراف على منظومة الإعلانات على الطرق جميعها.
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