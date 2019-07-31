شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة تركية: انقلاب 2016 مزعوم وأردوغان استغله لضمان بقائه فى السلطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلطت صحيفة زمان التركية الضوء على حيل الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، للبقاء فى السلطة أطول وقت ممكن، مؤكدة فى تقرير لها أن أردوغان حقق لقبين فى الطول الأول بصفته أطول سياسى تركى ورابع أطول رئيس جمهورية فى العالم والثانى كونه جعل حزبه الأطول بقاء فى السلطة داخل تركيا.

وأضافت زمان فى تقرير لها اليوم، أنه فى 2016 ، فوجئ الرأي العام التركي بمحاولة انقلاب لم تستمر إلا ساعات تقف وراءها حركة الخدمة، لكن ما مضى وقت حتى توجهت جميع أصابع الاتهام إلى أردوغان، وظهرت وثائق ومستندات تدل على أنه كان انقلابا مفبركا.

وتابعت زمان فى تقريرها:" بعد خسارة انتخابات المحلية التي أجريت في مارس 2019، بدأ أردوغان يصول ويجول ويتحدث عن وجود تزوير وتلاعب في عملية التصويت والفرز، وبدأ يحشد الشارع التركي من أجل إعادة الانتخابات التي خسرها بفارق 13 صوت، وبالفعل نجحت تهديداته للقضاة وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات وصدر القرار بإعادة الانتخابات في يونيو، ليخسر فيها مرة أخرى بفارق قارب المليون صوت.