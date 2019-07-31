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النائب محمد فؤاد يشارك فى الحفل الختامى لنموذج محاكاة الكونجرس الأمريكى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك النائب محمد فؤاد اليوم الأربعاء، في الحفل الختامي لنموذج محاكاة الكونجرس الأمريكي الذي تقيمه كلية الاقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة، بحضور مسئولين من جامعة القاهرة وكلية اقتصاد وعلوم سياسية والسفارة الأمريكية والعديد من المؤسسات التعليمية.

وعبر "فؤاد" عن سعادته بهذا النموذج نظرا لما يقدمه من تنمية لمهارات الطلاب وتجهيزهم للمشاركة في الحياه السياسية وتعميق مفاهيم ممارسة السياسات العامة، إلى جانب الدور الذي يلعبه البرنامج في المشاركة المجتمعية.

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ومن المقرر، أن يقوم النائب محمد فؤاد بعرض تجربته البرلمانية وتقديم بعض الإرشادات للطلاب المهتمين بالعمل السياسي وذلك في تمام الساعة 7 مساء بمسرح الفلكي.

 

 

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