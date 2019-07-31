صرف مساعدات لمتضرري حريق السوق القديم بشرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد

قال اللواء محمود عيسى، مفوض محافظ جنوب سيناء للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، ورئيس لجنة دراسة حالات المتضررين من الحريق الذي اندلع بمنطقة السوق القديم بشرم الشيخ، نهاية مايو الماضي، إن اللجنة قامت بدراسة فنية ومالية واجتماعية للوقوف علي قيمة الخسائر وحصر أعداد المتضررين.

وأوضح أن اللجنة حددت قيمة الخسائر بـ 6 ملايين و656 ألف جنيه، بينما بلغ عدد المتضررين 46 شخصًا، مشيرًا إلى أنه جرى صرف تعويضات لهم بقيمة 4 ملايين و 245 ألف جنيه، بينها 2.5 مليون جنيهًا مساعدة من محافظة جنوب سيناء، و مليون و 530 ألف جنيه، مساعدة من وزارة التضامن الاجتماعي، و 215 ألف جنيه مساهمة من جمعية تنمية وتطوير السوق القديم.

وأعلن "عيسى" أنه جرى صرف المساعدات بنسبة 63.78% من قيمة تقدير اللجنة للخسائر، لافتًا إلى أن اللواء خالد فوده يسعى لتوفير المبلغ المتبقي من المساعدات.

وأكد أنه جرى الانتهاء من تطوير وصيانة 33 محل، وتسليم 16 لذويهم كمرحلة أولى، وجاري الانتهاء من صيانة وتطوير باقي المحلات.