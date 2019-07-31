بالصور .. نائب محافظ القليوبية تتفقد المركز التكنولوجي بالخانكة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

تفقدت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، المركز التكنولوجي، بمركز ومدينة الخانكة، في إطار البدء في أعمال تطويره.

ومن المنتظر أن يعمل المركز بنظام خدمة الشباك الواحد، للتسهيل على المواطنين خلال تقدمهم بطلبات لتوصيل المرافق أو الشكاوى أو التظلمات.

حضر الجولة اللواء ياسر حفناوي رئيس مدينة الخانكة، وطلال ربيع نائب رئيس المدينة، وعدد من موظفي الوحدات المحلية.

وأكدت نائب المحافظ، أن المركز يهدف إلي التسهيل علي المواطنين بتقديم الطلب بالمركز، واستلام الرد من نفس الشباك، مشددة على ضرورة سرعة الانتهاء من التطوير للبدء في العمل.