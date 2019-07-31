بالأسماء.. حركة تنقلات محدودة بالوحدات المحلية في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:
أصدر الدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، حركة تنقلات محدودة بعدد من الوحدات المحلية بالمحافظة.
شملت الحركة إلغاء ندب زايد محمد زايد من العمل رئيسا للوحدة المحلية بقرية سندبيس مركز القناطر الخيرية، وعودته لجهة عمله الأصلية، وتكليف حسام الدين مصطفى من العاملين بمركز ومدينة القناطر، قائما بالأعمال خلفا له لحين شغل الوظيفة.
وفي قليوب، قرر المحافظ تكليف محمود إبراهيم برئاسة الوحدة المحلية بميت حلفا، بجانب عمله رئيسا للوحدة المحلية بقرية سندبيس، وإلغاء ندب رحاب عبد النبي رئيس الوحدة المحلية بناي، وتعيين هالة خليل خلفا لها، في إطار تجديد الدماء للقيادات في الوحدات القروية.
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