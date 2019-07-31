بكين توقف تأشيرات السفر السياحية الفردية لسكان 47 مدينة صينية إلى تايوان

أعلنت الصين عدم السماح لسكان 47 مدينة صينية بالسفر إلى تايوان بتأشيرات سفر سياحية فردية اعتبارًا من يوم غد الخميس.
وذكرت الجمعية الصينية للتبادل السياحي عبر مضيق تايوان - في بيان لها اليوم الأربعاء أن القرار اتخذ على أساس العلاقات الحالية
وكانت الصين سمحت للسياح من البر الرئيسي السفر إلى تايوان منذ يوليو 2008، في جولات فردية والاستمتاع بإقامة لمدة 15 يومًا، حيث شهد عدد المدن الصينية التي يمكن لسكانها التقدم بطلبات للقيام بجولات فردية هناك توسعا بلغ 47 مدينة في عام 2015.
وساهمت سياسة السفر المتساهلة في حدوث طفرة شاملة في قطاع السياحة بتايوان، حيث استمرت هذه الرحلات في النمو بشكل كبير لتصل خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2018 إلى أكثر من 920 ألف رحلة بنسبة نمو 2.6% على أساس سنوي.
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