منذ 61 عامًا.. فؤاد شهاب رئيسًا للبنان بقبضة حديدية لمدة 6 سنوات

انقسم اللبنانيون حول هذه الشخصية التاريخية، رأى البعض فيه أنه رئيس مثالي، والبعض الآخر رأو فيه صورة عكسية تماما فقالوا بأنه رجل ديكتاتوري لا يرحم، وبشعار "لا غالب ولا مغلوب".

قدم نفسه كمرشح توافقي خلفًا للرئيس كميل شمعون، وكان أول قائد للجيش اللبناني شغل منصب وزير الدفاع من 18 أكتوبر 1956 حتي مارس 1957، أنه الراحل فؤاد عبد الله شهاب الذي انتخب في مثل هذا اليوم 31 يوليو عام 1958 رئيسًا للجمهورية اللبنانية.

حكم شهاب لبنان بالفترة من 23 سبتمبر 1958 إلى 22 سبتمبر 1964، وتخرج عام 1923 برتبة ملازم من المدرسة الحربية بحمص، و أصبح في 1 أغسطس 1945 أول قائد للجيش اللبناني.

انتخب بعد أحداث 1958 خلفًا للرئيس كميل شمعون، وقام بعدة إصلاحات إدارية

وسعى إلى تحسين علاقة لبنان بالدول العربية الأخرى، و تعرض نظام حكمه في عام 1962 إلى محاولة انقلابية فاشلة دبرها الحزب السوري القومي الاجتماعي. خلفه سنة 1964 شارل حلو.

كان اللواء فؤاد شهاب ضابطاً في فرقة الشرق التى كانت تناضل في سبيل تحرير لبنان وتحقيق استقلاله، وهو ينتمى لعائلة لبنانية عريقة لها تاريخ نضالى في مقاومة الاحتلال وشهاب مولود في ١٩مارس ١٩٠٢ في غزير قضاء كسروان، وفى ١٩١٩، في أواخر الحرب العالمية الثانية، انضمّ إلى صفوف الجيش الفرنسى للخدمة العسكرية لعام واحد- قبل إعلان الانتداب على لبنان في العام ١٩٢٠

ورفض شهاب أن يتورط الجيش في هذه

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المواجهة السياسية وأن يتدخل لصالح أو ضد أي من الأطراف المتنازعة عندما أُجبر بشارة الخورى على الاستقالة، عيّن اللواء شهاب رئيساً لحكومة انتقالية مهمتها تنظيم وتأمين انتخاب رئيس وحرص على إبقاء الجيش بعيداً عن السياسة .

وفى ١٩٥٨وقع انقسام سياسى حاد بين اللبنانيين مما عرف باسم أزمة ٥٨ وظهرت الحاجة لرئيس وفاقى وقوى لإنقاذ البلاد وإعادة الهدوء والسلم، وحظى فؤاد شهاب برضا الجميع كمرشح توافقى فانتخبه البرلمان اللبنانى .

ومع انتهاء ولايته الرئاسية عام 1964، اعتبر الكثيرون أن بقاء الرئيس شهاب على رأس البلاد أفضل خيار لاستمرار الاستقرار ولإتمام المزيد من الإصلاحات، إلاّ أن شهاب رفض رفضًا قاطعاً تعديل الدستور للسماح له بالترشح لولاية ثانية .

توفي فؤاد شهاب في منزله في جونيه في 25 ابريل 1973 إثر نوبة قلبية، عن عمر يناهز الواحد والسبعين عامًا .

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