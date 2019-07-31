طائرات الطوارئ تخمد حرائق غابات كراسنويارسك بسيبيريا

بدأت طائرات وزارة الطوارئ الروسية إخماد حرائق الغابات التي اندلعت في منطقة "كراسنويارسك بسيبيريا" الروسية حسبما ذكرت صحيفة. "تاس الروسية" اليوم الأربعاء وكان النائب الأول لوزير الطوارئ الروسي"ألكسندر شيسترييان" وصل الثلاثاء في كراسنويارسك للإشراف على جهود مكافحة الحريق وشدد على أن الحرائق الحالية لا تشكل أي تهديد للمستوطنات والمرافق الاقتصادية ولكن الناس يعانون من الدخان وتم اتخاذ قرار بتمديد قوة مكافحة الحرائق الروسية. الثلاثاء في كراسنويارسك للإشراف على جهود مكافحة الحريق وشدد على أن الحرائق الحالية لا تشكل أي تهديد للمستوطنات والمرافق الاقتصادية ولكن الناس يعانون من الدخان

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