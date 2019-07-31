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أمريكا تحذر بقطع علاقتها التجارية مع لندن لهذا السبب

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حذر زعماء الكونجرس والدبلوماسيون الأمريكيون من أن أي صفقة تجارية أمريكية بريطانية مستقبلية ستوقف بالتأكيد من قبل الكونجرس الأمريكي إذا كان يؤثر

على الحدود الأيرلندية ويعرض السلام في أيرلندا الشمالية للخطر.

وكان بوريس جونسون قد قدم صفقة تجارية مع

الولايات المتحدة كوسيلة لتعويض التكاليف الاقتصادية لمغادرة الاتحاد الأوروبي، ووعد دونالد ترمب بأن البلدين يمكن أن يبرما "اتفاقية تجارية كبيرة جدا" من شأنها أن تزيد التجارة "أربع أو خمس مرات".
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