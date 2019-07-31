إيران تستبدل عملتها الوطنية من الريال إلى التومان بسبب الأزمة الاقتصادية

أقرت الرئاسة الإيرانية اليوم الأربعاء حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية واستبدال الريال بالتومان.

يأتي ذلك في محاولة للحد من تدفق السيولة المتزايد، بسبب العقوبات الأمريكية والتضخم الذي تعانيه البلاد بسبب الأزمة الاقتصادية.

وقال رئيس مكتب رئاسة الجمهورية الإيرانية محمود واعظي - في تصريح نقله التلفزيون الإيراني - "تم إقرار حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية في البلاد

وسوف يتم تبديل العملة الوطنية من الريال إلى التومان لأن التومان هو الرائج في التبادلات الداخلية".وكان مجلس الوزراء الإيراني قد وافق - خلال جلسته في وقت سابق اليوم برئاسة الرئيس الإيراني حسن روحاني - على مقترح يقضي بحذف 4 أصفار من العملة الوطنية الريال.وذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية أن محافظ البنك المركزي الإيراني عبدالناصر همتي سيقدم - في وقت لاحق اليوم - تفاصيل حول القرار الحكومي الجديد.وأضافت الوكالة أن القرار يهدف إلى الحفاظ على فاعلية العملة الوطنية وتسهيل وتحديث أدوات المدفوعات النقدية في التعاملات المحلية، بجانب خفض تكاليف طبع الأوراق النقدية والحد من مشكلات الأعداد الضخمة في التبادل اليومي، وأعباء عد العملة والمسكوكات النقدية وحمل المبالغ الكبيرة منها.يشار الى أن السعر الرسمي للدولار الامريكي يساوي 42000 ريال.