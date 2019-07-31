وافق مجلس الوزراء النمساوي برئاسة المستشارة الفيدرالية بريجيته بيرلاين، اليوم الأربعاء، على منح 2.5 مليون يورو من صندوق الاستجابة للكوارث الإنسانية إلى دولتي سوريا ومالي.
وقال ألكساندرشالينبرج وزير خارجية النمسا -
وفي سياق آخر، أوضح شالينبرج أن مجلس الوزراء بحث أيضا ترتيبات الانتخابات البرلمانية المبكرة في البلاد والتي تنطلق يوم 29 سبتمبر المقبل إلى جانب تعزيز التعاون الدولي لمواجهة مخاطر الهجرة غير الشرعية.
كانت هذه تفاصيل خبر 2.5 مليون يورو مساعدات إنسانية نمساوية لسوريا ومالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.