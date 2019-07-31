مقتل وإصابة 36 مسلحًا في غارات جوية شرق أفغانستان

قُتل 22 مسلحا من حركة طالبان فيما أصيب 14 آخرون خلال غارات جوية منفصلة شنتها القوات الأفغانية والأمريكية على إقليم غزني الأفغاني.
وقال الفيلق (ثاندر 203) التابع للجيش الأفغاني - في بيان نقلته وكالة أنباء خامة برس الأفغانية
كما جاء بالبيان أن الغارات الجوية أسفرت - أيضا - عن تدمير رشاش من طراز (دوشكا) وخمس دراجات نارية تابعة لمسلحي طالبان.
وفي الوقت ذاته، شنت القوات الأمريكية غارة جوية على منطقتي (بالا) و(بايين) بمنطقة (خوجاني)؛ مما أسفر عن مقتل 4 مسلحين وإصابة 9 آخرين.
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