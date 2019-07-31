مقتل وإصابة 36 مسلحًا في غارات جوية شرق أفغانستان

قُتل 22 مسلحا من حركة طالبان فيما أصيب 14 آخرون خلال غارات جوية منفصلة شنتها القوات الأفغانية والأمريكية على إقليم غزني الأفغاني.

وقال الفيلق (ثاندر 203) التابع للجيش الأفغاني - في بيان نقلته وكالة أنباء خامة برس الأفغانية اليوم الأربعاء إن القوات الجوية الأفغانية شنت غارات جوية على منطقة يادوزاي والطريق السريع بمنطقة عاب باند بالاقليم، مضيفا أن الغارات الجوية الأفغانية أسفرت عن مقتل 18 مسلحا تابعا لطالبان وإصابة 5 آخرين بجروح.

كما جاء بالبيان أن الغارات الجوية أسفرت - أيضا - عن تدمير رشاش من طراز (دوشكا) وخمس دراجات نارية تابعة لمسلحي طالبان.

وفي الوقت ذاته، شنت القوات الأمريكية غارة جوية على منطقتي (بالا) و(بايين) بمنطقة (خوجاني)؛ مما أسفر عن مقتل 4 مسلحين وإصابة 9 آخرين.

اليوم الأربعاء إن القوات الجوية الأفغانية شنت غارات جوية على منطقة يادوزاي والطريق السريع بمنطقة عاب باند بالاقليم، مضيفا أن الغارات الجوية الأفغانية أسفرت عن مقتل 18 مسلحا تابعا لطالبان وإصابة 5 آخرين بجروح.كما جاء بالبيان أن الغارات الجوية أسفرت - أيضا - عن تدمير رشاش من طراز (دوشكا) وخمس دراجات نارية تابعة لمسلحي طالبان.وفي الوقت ذاته، شنت القوات الأمريكية غارة جوية على منطقتي (بالا) و(بايين) بمنطقة (خوجاني)؛ مما أسفر عن مقتل 4 مسلحين وإصابة 9 آخرين.

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