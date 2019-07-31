وزير الخارجية الفلسطيني: نتحرك لعقد اجتماع أممي يبحث "انتهاكات" إسرائيل

أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي اليوم الأربعاء، عن تحرك فلسطيني لعقد اجتماع للأمم المتحدة بغرض بحث "انتهاكات" إسرائيل بحق الفلسطينيين.

وقال المالكي، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن التحرك يستهدف دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة للاجتماع تحت بند "متحدون من أجل السلام".

وأكد المالكي على أهمية قيام الأمم المتحدة بمسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له والتصدي "لانتهاكات" إسرائيل المستمرة.

وتحدثت مصادر فلسطينية مؤخراً عن إفشال الإدارة الأميركية عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي عقب هدم إسرائيل عشرات المباني السكنية في جنوب شرق مدينة القدس.

كما أعلن المالكي أنه يتم التحرك فلسطينياً لعقد اجتماع لجامعة الدول العربية على مستوى المندوبين لبحث ممارسات إسرائيل في القدس وحشد الدعم العربي للقضية الفلسطينية.

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وأشار إلى أنه تم إطلاق حملة دبلوماسية فلسطينية عبر سفارات فلسطينية في دول العالم لشرح حيثيات القرار المتخذ مؤخراً بوقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل وأسبابه كرد على ممارسات إسرائيل.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال الليلة الماضية إن القرار الفلسطيني بوقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل سببه عدم التزام الحكومة الإسرائيلية بتلك الاتفاقيات.

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واتهم عباس، لدى لقائه رؤساء الوفود المشاركة في اجتماعات الاشتراكية الدولية الذي عقد في مدينة رام الله، الحكومة الإسرائيلية بالإصرار على تدمير كل ما تم الاتفاق عليه برعاية دولية عبر الاستمرار بالاستيطان ومصادرة الأراضي وهدم البيوت وحجز أموال الضرائب الفلسطينية.