كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غارات تركية تستهدف مواقع لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفذ الطيران التركي عملية واسعة شمالي العراق دمر فيها عددا من مواقع تابعة لحزب العمال الكردستاني، في إطار عملية "المخلب".

وقال بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، إن "غارات جوية نفذتها مقاتلات على أوكار منظمة بي كا كا، (حزب العمال الكردستاني) شمالي العراق، في إطار عملية "المخلب" التي أطلقتها أنقرة هناك، في منطقتي متينا والزاب شمالي العراق".

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وأوضح البيان أن "الغارات أسفرت عن تدمير تحصينات ومخابئ وأسلحة تابعة للمنظمة الإرهابية".

وفي 27 مايو الماضي، أطلقت القوات التركية عملية "المخلب" بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق، بهدف القضاء بشكل كامل على "خطر الإرهاب" الذي يهدد البلاد.