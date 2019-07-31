كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحباط عملية إرهابية خطط لها "داعش" في تتارستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الأمن الروسي، إن رجال الأمن والداخلية الروسية أحبطوا عملية إرهابية في تتارستان وتم القبض على مخططيها وهما عنصران من "داعش" [المحظور في روسيا] يجندان السكان لصالح جهات إرهابية.

وقال الأمن في بيان: "هيئة الأمن الفيدرالي الروسي إلى جانب الداخلية الروسية أحبطا العمل الإرهابي في إحدى المواقع الأساسية لجمهورية تتارستان".

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وأوضح الأمن أن اثنين من مواطني روسيا الاتحادية هما من أنصار تنظيم "داعش" المحظور في روسيا، والمتورطين في تجنيد السكان المحليين لصالح تنظيمات إرهابية ونشر الدعاية الإرهابية تم القبض عليهما في مكان الجريمة المخطط لها.