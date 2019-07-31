كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تتعهد بحل الخلافات "بشكل صحيح" في اجتماع الآسيان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح وزراء خارجية رابطة جنوب شرق آسيا اجتماعهم السنوي اليوم الأربعاء بدعوة من تايلاند المضيفة للتكامل الأعمق وسط التحديات العالمية المتزايدة وتعهد الصين بحل الخلافات "بشكل صحيح" وسط توترات متنامية في بحر الصين الجنوبي.

يعقد الاجتماع في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة في شبه الجزيرة الكورية، والمطالبات الإقليمية العدوانية للصين في بحر الصين الجنوبي والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وتستضيف رابطة دول جنوب شرق آسيا، وهي كتلة من عشر دول تسعى لتعزيز صوتها كلاعب عالمي، سلسلة من وزراء الخارجية من الشركاء الإستراتيجيين والحوار الرئيسيين، بمن فيهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وزير الخارجية الصيني الوزير وانغ يي ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

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وقد صرح وزير الخارجية التايلاندي دون برامودويني لزملائه الآسيان بأنه يتعين عليهم "أن يكونوا أكثر نشاطا" وسط تزايد القومية على مستوى العالم.

وقال في كلمته الافتتاحية: "يجب أن ندرك أن النظر إلى الداخل بمنظور ضيق ليست خيارنا ولن يكون كذلك.. في خضم الاضطراب الكبير، يجب أن نتطلع إلى الخارج أكثر من أي وقت مضى".