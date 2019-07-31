كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تتعهد بحل الخلافات "بشكل صحيح" في اجتماع الآسيان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يعقد الاجتماع في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة في شبه الجزيرة الكورية، والمطالبات الإقليمية العدوانية للصين في بحر الصين الجنوبي والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وتستضيف رابطة دول جنوب شرق آسيا، وهي كتلة من عشر دول تسعى لتعزيز صوتها كلاعب عالمي، سلسلة من وزراء الخارجية من الشركاء الإستراتيجيين والحوار الرئيسيين، بمن فيهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وزير الخارجية الصيني الوزير وانغ يي ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.
وقد صرح وزير الخارجية التايلاندي دون برامودويني لزملائه الآسيان بأنه يتعين عليهم "أن يكونوا أكثر نشاطا" وسط تزايد القومية على مستوى العالم.
وقال في كلمته الافتتاحية: "يجب أن ندرك أن النظر إلى الداخل بمنظور ضيق ليست خيارنا ولن يكون كذلك.. في خضم الاضطراب الكبير، يجب أن نتطلع إلى الخارج أكثر من أي وقت مضى".
وأضاف: "إنه عمل صعب الموازنة، لكن التغلب على الخوف وفقدان الثقة فيما بيننا ومع القوى الأخرى سيجعل الآسيان جزءًا لا يتجزأ من السلام والازدهار العالمي المستدام الذي يمكن أن يرفع جميع القوارب".