كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران ترفض عرض بومبيو "المنافق" للزيارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وصرح وزير الخارجية محمد جواد ظريف على هامش اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء في تصريحات موجهة إلى بومبيو: "لا تحتاج للمجئ إلى إيران".
يوم الاثنين، قام بومبيو بالتغريد عبر تويتر: "لسنا خائفين من مجيء (ظريف) إلى أمريكا حيث يتمتع بحق التحدث بحرية".
وقد تصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة وإيران منذ انسحاب إدارة ترامب من الصفقة النووية الإيرانية مع القوى العالمية العام الماضي وفرض عقوبات مشددة على البلاد.
وفي الأشهر الأخيرة، عززت الولايات المتحدة وجودها العسكري في الخليج الفارسي بينما بدأت إيران تتعدى حدود أنشطتها النووية علانية، قائلة إنها لم تعد قادرة على الالتزام التام بصفقة 2015 ما لم توفر الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاقية نوعًا من الإغاثة الاقتصادية.