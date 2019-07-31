إيران ترفض عرض بومبيو "المنافق" للزيارة

رفضت إيران عرض وزير الخارجية مايك بومبيو لزيارة الشعب الإيراني باعتباره "لفتة منافقة".

وصرح وزير الخارجية محمد جواد ظريف على هامش اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء في تصريحات موجهة إلى بومبيو: "لا تحتاج للمجئ إلى إيران".

واقترح بدلًا من ذلك منح بومبيو تأشيرات للصحفيين الإيرانيين للسفر إلى الولايات المتحدة ومقابلته، متهمًا إياه برفض طلباتهم.

يوم الاثنين، قام بومبيو بالتغريد عبر تويتر: "لسنا خائفين من مجيء (ظريف) إلى أمريكا حيث يتمتع بحق التحدث بحرية".

وقد تصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة وإيران منذ انسحاب إدارة ترامب من الصفقة النووية الإيرانية مع القوى العالمية العام الماضي وفرض عقوبات مشددة على البلاد.