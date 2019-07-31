كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألمانيا تشكك بجدوى المشاركة في مهمة أمريكية بمضيق هرمز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير المالية الألماني أولاف شولتس، إنه متشكك للغاية بشأن طلب الولايات المتحدة من بلاده الانضمام إلى مهمة عسكرية في مضيق هرمز.

وأضاف شولتس الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشارة، اليوم الأربعاء، لتلفزيون "زد.دي.إف" إن من المهم تفادي التصعيد العسكري في المنطقة، وإن مثل هذه المهمة تنطوي على مخاطرة الانزلاق إلى صراع أكبر.

وفي وقت سابق، دعا إلى بذل جهود لمنع تصعيد التوتر في الخليج، قائلا: "هدف كل الساسة المسؤولين لا بد وأن يكون مراقبة الوضع بعقلانية وعناية شديدتين وعدم الانزلاق إلى أزمة أكبر.. خفض التصعيد أمر بالغ الأهمية".

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وأكدت وزارة الخارجية الألمانية أنها لم تعط حتى الآن أي موافقة على المشاركة في المبادرة الأمريكية لتأمين الملاحة البحرية في الخليج ومضيق هرمز، مشددة على ضرورة التركيز على تهدئة التوتر بالمنطقة.

وكانت السفارة الأمريكية في برلين قد أعلنت أمس الثلاثاء، أن الولايات توجهت "بصورة رسمية إلى ألمانيا باقتراح أن تنضم إلى فرنسا وبريطانيا، كي تساهم في ضمان الأمن في مضيق هرمز والتصدي لعدوان إيران".

وتعمل الولايات المتحدة وبريطانيا على خطتين منفصلتين خاصتين بتأمين حركة السفن في الخليج، على خلفية الحوادث المتكررة التي طالت في الأشهر الماضية ناقلات نفط في مياه المنطقة.