كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مليشيا الحوثي تغلق مطعم الخطيب في صنعاء لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أغقلت مليشيا ايران الحوثية مطاعم الخطيب على خط شارع الستين في صنعاء مما ادى الى ضجة واسعة.

وقالت مصادر إن مليشيا الحوثي اغلقت المطاعم التي تعتبر من اكبر المطاعم المتواجدة في اليمن نتيجة لعدم وجود موقف سيارات.

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وسخرت ناشطون من هذه المبررات باعتبار أن المطاعم غالبيتها في صنعاء بلا مواقف سيارات ولكن السبب الرئيس هو رفض المطعم دفع ضرائب مهولة تصل الى 200 مليون ريال.

وتقوم المليشيا بابتزاز التجار فيما هاجم ناشطون حتى من هم مؤيدين للحوثي هذه الاعمال والسرقة للمحلات التجارية والاستثمارات.