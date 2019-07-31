كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مليشيا الحوثي تصدر حكما بالاعدام بحق 2 من الأمن السايسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت مصادر خاصة إن مليشيا الحوثي اصدرت حكم الاعدام صباح اليوم الاربعاء بحق اثنين من موظفي جهاز الامن السياسي في صنعاء.

وذكرت المصادر أن محكمة حوثية اصدرت حكم الاعدام بحث اثنين من موظفي سكرتارية الامن السياسي بصنعاء بتهمة نقل معلومات للخارج وهم ..

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‏1-فاروق عبدالله الحميري

‏2-طارق محمد الصوفي

وذكرت المصادر أن النطق بالحكم عليهما كان في مبنى الأمن السياسي في جلسة سرية وبدون حضور محاميهما.