بوطيب يفرض شرطا ماديا على الزمالك للرحيل عن الفريق

أخبر نادي الزمالك المصري، لاعبه الدولي المغربي، خالد بوطيب، بعدم رغبته في استمراره مع الفريق الموسم المقبل، وذلك بسبب تواضع المستوى الذي قدمه الموسم الماضي، وعدم قدره على تسجيل أهداف كثيرة للفريق.

وحسب تقارير صحفية مصرية، اليوم الأربعاء، فإن مهاجم المنتخب المغربي، وضع شرطا واحدا أمام إدارة نادي العاصمة المصري، من أجل مغادرة النادي، وفسخ العقد الذي يربط بينهما، ويتمثل في الحصول على جميع مستحقاته المالية، من رواتب وتعويضات، الخاصة بالموسم المقبل.

شرط بوطيب، جاء بعد أن عجز النادي المصري عن تأمين عرض له، ينتقل بموجبه لفريق آخر، الموسم المقبل.

جدير ذكره، أن خالد بوطيب انتقل، في الانتقالات الشتوية الماضية، لفريق الزمالك المصري، قادما من مالاتيا سبور التركي، مقابل حوالي 3 ملايين يورو.