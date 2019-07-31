فنانة مغربية تنضم إلى لجنة تحكيم “ذا فويس”

انضمت الفنانة المغربية، سميرة سعيد، إلى لجنة تحكيم برنامج “ذا فويس”، الذي ينطلق التحضير له، الشهر الحالي.

وستكون ديفا الغناء العربي لأول مرة ضمن لجنة تحكيم برنامج للمواهب الغنائية.

وانضمت الديفا سميرة سعيد، إلى جانب الفنان اللبناني، راغب علامة، إلى لجنة تحكيم “ذا فويس”، ليعوضا كلا من عاصي الحلاني، وإليسا، اللذين انسحبا من البرنامج في موسمه المقبل.

وأصبحت لجنة تحكيم البرنامج تتكون من كل من الفنان المصري محمد حماقي، والفنان اللبناني راغب علامة، والفنانة الإماراتية أحلام، والمغربية سميرة سعيد.

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ويشكل انضمام راغب إلى لجنة “ذا فويس”، مفاجأة كبيرة للجمهور، وذلك لعلاقته بأحلام، إذ كانا في لجنة تحكيم برنامج “عرب أيدل”، واشتهرا بمناوشتهما على الهواء.

وينطلق “ذا فويس”، في شهر غشت المقبل، وسيتم عرضه في الربع الأخير من العام الجاري، فيما سيتكلف بتقديم الحلقات كل من ياسر السقاف، وناردين فرج.

وبانسحاب عاصي الحلاني من لجنة تحكيم البرنامج تكون هذه الأخيرة قد فقدت العضو الوحيد، الذي كان حاضرا كحكم في كل المواسم السابقة.