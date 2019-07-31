الاتحاد السعودي لكرة القدم: هذه 5 أسباب دفعتنا للتعاقد مع رونار

أكد ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن اختيار الفرنسي هيرفي رونار مدربا للمنتخب الأول، تحكمت فيه خمسة أسباب رئيسية.

وكشف المسحل أن حمل المدرب لسيرة ذاتية مميزة يتقدم هذه الأسباب، ثم أن يكون على دراية بطبيعة اللاعب العربي بشكل عام، بالإضافة إلى امتلاكه تجربة تدريبية قريبة من السعودية، ناهيك عن رغبته في تدريب المنتخب السعودي، وأن يكون قد سبق له متابعة “الأخضر” مما يمنح انسجاما بينه وبين اللاعبين.

وأوضح رئيس الاتحاد السعودي، أن هذه الأسباب الخمسة موجودة في رونار، إذ سيتم عقد مؤتمرا صحافيا الأحد القادم للكشف عن كافة تفاصيل عقد “الثعلب الفرنسي”، موضحا أن مدة العقد ستكون مبدئيا حتى نهاية تصفيات كأس العالم، قطر 2022.

وكان هيرفي رونار أعلن قبل أيام عن توليه تدريب المنتخب السعودي، بعدما استقال من الإشراف على تداريب “أسود الأطلس”، عقب فشله في الذهاب بعيدا خلال نهائيات كأس الأمم الإفريقية، مصر 2019، إذ ودع البطولة من ثمن النهائي ضد منتخب بنين بركلات الترجيح.