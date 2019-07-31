الهند: ارتفاع حصيلة ضحايا السيول إلى 216

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت السلطات في الهند، اليوم الأربعاء، إن عدد ضحايا السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة في ولايتي "آسام" و"بهار" قد ارتفع إلى 216.

وتشهد الأجزاء الشرقية والشمالية الشرقية للهند منذ مطلع تموز/ يوليو الجاري، أمطارًا غزيرة أدت إلى سيول وفيضانات.

وذكرت صحيفة "هندوستان تايمز"، أن 130 شخصًا في "بهار"، و86 شخصًا في "آسام"، لقوا مصرعهم في هذه الفترة.

كما نقلت عن مسؤولين قولهم إن عدد المتضررين من السيول والفيضانات تجاوز الـ8.8 ملايين شخص في 13 منطقة.

وضربت السيول 864 قرية في عموم "آسام"، ما دفع السلطات إلى إقامة 417 مخيمًا لإغاثة 30 ألف و925 شخصا.