5 إصابات بينها خطيرة بحادث طرق قرب حرفيش

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب 5 أشخاص بجروح بينها خطيرة في حادث طرق وقع على شارع رقم 89 بين قريتي حرفيش وكسرى وكفر سميع في منطقة الجليل، شمالي البلاد، اليوم الأربعاء.
وقدمت الطواقم الطبية العلاجات الأولية للمصابين وجرى نقلهم إلى مستشفيي الجليل الغربي في نهاريا و"رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.
وبحسب المعلومات المتوفرة فقد أصيب شخصان بإصابات خطيرة والثلاثة الآخرين بجروح تراوحت بين الطفيفة والمتوسطة.
وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.
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