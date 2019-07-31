سورية: طائرة مجهولة تقصف موقعا لقوات النظام

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، إن طائرة "مجهولة" قصفت، بعد منتصف الليل الفائت، موقعا لقوات النظام السوري والقوى الموالية له في محافظة الحسكة.

وجاء أن الطائرة المجهولة قصفت موقعا في الفوج 54 في منطقة الراشدية في ريف مدينة القامشلي، ضمن محافظة الحسكة، والتي تسيطر قوات سورية الديمقراطية على غالبيتها، الأمر الذي تسبب بمقتل أحد الجنود في قوات النظام السوري.

وتابع المرصد أنه لم ترد أية معلومات حول ما إذا كانت الطائرة، التي استهدفت الموقع بصاروخ حراري، تابعة للتحالف أو طائرة إسرائيلية.

وكان المرصد السوري قد نشر أنه وثق مقتل 9 من القوى الموالية للنظام السوري، في 25 تموز/ يوليو الجاري، بينهم 3 من الجنسية السورية والبقية من جنسيات غير سورية، وذلك جراء الضربات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع عسكرية لهم ومراكز استخباراتية تابعة للإيرانيين والقوى الموالية لها في نبع الصخر بريف القنيطرة، وتل الحارة بريف محافظة درعا بعد منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء الـ 24 من شهر تموز الجاري.