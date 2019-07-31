شكرا لقرائتكم خبر عن الكثيري يطلع على المرحلة الأولى من بناء منازل المتضررين من كارثة سيول 2008 بتريم والان مع التفاصيل
اطلع وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري اليوم على العمل الجاري في المرحلة الأولى من بناء منازل المتضررين من كارثة سيول 2008م بمديرية تريم.
وتعرف وكيل المحافظة من مدير عام مديرية تريم خالد هويدي على نسبة الانجاز في المرحلة الأولى لتسويس 148 منزلا موزعة على مناطق روغة 2 ومولى القويرة بمشطة والقوز 2 على مساحة تقدر بـ25 متر في 25 متر للمنزل الواحد.
وتجدر الاشارة بأنه تم توزيع القسط الأول من التعويضات المالية المقدرة بمليار ريال يمني والمقدمة من رئاسة الوزراء نهاية شهر مارس من العام الجاري.
رافق وكيل المحافظة عاقل حي مشطة هادي ساحب ورئيس اللجنة الأهلية للمتضررين من كارثة السيول لطفي سهيل وعدد من المختصين.
كانت هذه تفاصيل خبر الكثيري يطلع على المرحلة الأولى من بناء منازل المتضررين من كارثة سيول 2008 بتريم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.