شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تعتزم سجن صحافي كشف عن نهب الجماعة مساعدات إغاثية والان مع التفاصيل

تعتزم ميليشيا الحوثي الإرهابية، سجن نائب رئيس اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين في صنعاء، جميل مفرح، على خلفية إثارته وعدد من زملائه موظفي مؤسسة الثورة للطباعة والنشر، قضية السلال الغذائية المنهوبة والتي اعتمد عليها برنامج الأغذية العالمي في اتهامه للحوثيين بتحويل مسار المساعدات في مناطق سيطرتهم.

وقالت مصادر صحفية، إن مفرح تلقى إشعاراً للحضور إلى نيابة الأموال العامة في صنعاء بتهمة ملفقة هي الاعتداء على رئيس تحرير صحيفة الثورة السابق، وذكرت أن مفرح تلقى اتصالات عدة من المباحث الجنائية بأمانة العاصمة الخاضعة للميليشيات الحوثية تتهمه بإثارة قضية السلال الغذائية المنهوبة نهاية عام 2018.

وكشف مفرح في مقال على مواقع التواصل الاجتماعي في 26 ديسمبر(كانون الأول) 2018، عن تواصل موظفي برنامج الغذاء العالمي بعينة عشوائية من موظفي مؤسسة الثورة للتأكد من تسلمهم السلال الغذائية عن شهر نوفمبر(تشرين الثاني)، وفوجئ البرنامج أن لا أحد من موظفي الثورة تسلم أي سلة منذ بداية العام.

وأضافت المصادر، أن مفرح تلقى إشعاراً من إحدى المحاكم بصنعاء، بإخلاء المنزل الذي يستأجره ودفع مبلغ 460 ألف ريال إيجارات متأخرة، لعدم تمكنه من دفعها جراء قطع الميليشيات رواتب الموظفين في المناطق التي تخضع لسيطرة الحوثي منذ سنوات.